Auch unmittelbar vor dem GP von Italien in Monza ist der prominente Fahrerwechsel bei Alfa Romeo ein grosses Thema.

Nach dem Sieg von Max Verstappen an seinem Heim-GP und dem Führungswechsel in der WM möchte Mercedes in Monza zurückschlagen. Seit kurzem ist bekannt, dass Valtteri Bottas definitiv seine letzte Saison bei den Silberpfeilen bestreitet und im nächsten Jahr bei Alfa Romeo Kimi Räikkönen ersetzen wird.

«Super, dass man ihn Williams weggeschnappt hat», jubiliert SRF-Kommentator Michael Stäuble, während Experte Marc Surer auf die begrenzten Optionen des Finnen hinweist.

Die weiteren Themen im Warm-up:

Antonio Giovinazzi: Hoffnungsträger oder ewiges Talent?

«Temple of Speed» in Monza: Ein Vorteil für Mercedes?