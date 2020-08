Dieses Wochenende gastiert der Formel-1-Zirkus in Spanien. Das Rennen verspricht wieder mehr Spannung, seit Max Verstappen am letzten Sonntag in Silverstone die Mercedes-Dominanz durchbrochen hat.

SRF-Kommentator Michael Stäuble spricht im «Warm-up» über folgendes:

Gewinnt Max Verstappen nach Silverstone auch Barcelona?

Was ist Sebastian Vettels letzter Strohhalm?

Was kann das strauchelnde Alfa-Romeo-Team noch reissen?