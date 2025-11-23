Max Verstappen gewinnt den GP von Las Vegas vor WM-Leader Lando Norris. Der Brite wird im Anschluss aber disqualifiziert.

Das Podest

1. Max Verstappen (NED/Red Bull)

2. George Russell (GBR/Mercedes) +23,546 Sekunden

3. Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) +30,488

Grosse Aufregung nach dem Nachtrennen von Las Vegas. Die beiden Führenden in der WM-Wertung, Lando Norris (2.) und Oscar Piastri (4.), sind im Nachgang des Rennens disqualifiziert worden. Die Bodenplatten an beiden Formel-1-Autos waren dünner als die vorgeschriebenen 9 Millimeter, wie eine Messung nach dem Rennen ergab.

Legende: Fuhr seinen 6. Saisonsieg ein Max Verstappen. Keystone/AP Photo/Eric Gay

Wird's nochmals eng?

Damit schmilzt der Vorsprung von Norris in der WM-Wertung auf 24 Punkte. Hinter dem Briten sind dadurch Teamkollege Piastri und Max Verstappen, der in Las Vegas einen souveränen Sieg feierte, neu punktgleich.

Lando Norris 390 Punkte Oscar Piastri 366 Punkte Max Verstappen 366 Punkte

Vor der Disqualifikation der beiden McLaren schien die WM bereits so gut wie vorentschieden. Pole-Setter Norris fuhr nach einem schlechten Start kontrolliert auf den 2. Rang und führte damit 30 Punkte vor Piastri und deren 42 vor Verstappen.

Der Niederländer hatte nach der ersten Kurve die Führung übernommen und diese in der Folge nicht wieder hergegeben. Vorjahressieger George Russell, der eigentlich 3. geworden war, erbte im Anschluss Platz 2. Kimi Antonelli rutschte vom 5. Rang gar noch aufs Podest nach – und dies von Startplatz 17 aus.

Hülkenberg auf Rang 7

Die beiden Sauber-Piloten schnitten einmal mehr komplett unterschiedlich ab. Gabriel Bortoleto schoss bereits beim Start Lance Stroll ab und musste das Rennen kurz darauf aufgeben.

Nico Hülkenberg fuhr derweil als 9. über die Ziellinie und sicherte Sauber die ersten Punkte in Las Vegas. Auf Platz 11 gestartet konnte sich der Deutsche im Rennen noch um 2 Ränge verbessern. Im Nachgang rückte auch er noch um 2 Plätze vor und beendete das Rennen offiziell auf Platz 7.

So geht's weiter

Zum Saisonende der Formel 1 geht's Schlag auf Schlag. In den nächsten beiden Wochen wird die definitive Entscheidung im WM-Klassement fallen. Am nächsten Wochenende stehen in Katar ein Sprint und ein GP auf dem Programm. Eine Woche später folgt der abschliessende Grand Prix in Abu Dhabi.

