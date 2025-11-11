Rund zwei Wochen nach seinem Horrorunfall in Sepang macht ein neues Foto von Noah Dettwiler seinen Fans Zuversicht.

Legende: Können nach Wochen der Unsicherheit wieder lächeln Noah Dettwiler und sein Vater Andy. Facebook/Andy Dettwiler

Es ist der nächste Mutmacher auf Noah Dettwilers langem Weg zurück: Sein Vater Andy postete am Dienstag auf Facebook ein Foto, das die beiden lächelnd zeigt. Dazu steht geschrieben: «On the way!» Auf diesem Weg befindet sich Dettwiler aktuell in der Reha.

Am Donnerstag war der 20-jährige Moto3-Pilot in die Schweiz geflogen worden. Nach seinem schlimmen Unfall am 26. Oktober war das eine erste erfreuliche Botschaft gewesen.

Dettwiler überstand mehrere Herzstillstände

Vor dem Start des Moto3-Rennens in Sepang war Dettwiler in der Aufwärmrunde langsam am Streckenrand gefahren. Der spanische Weltmeister José Antonio Rueda übersah seinen Kontrahenten und krachte mit voller Wucht ins Heck des Solothurners.

Nach dem Crash wurde der 20-Jährige nach Kuala Lumpur ins Spital gebracht. Die Ärzte kämpften um Dettwilers Leben. Er erlitt mehrere Herzstillstände und verlor viel Blut. Zudem seien Milz und Lunge verletzt worden. Es folgten mehrere Operationen.