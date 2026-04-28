Legende: Wegbereiter im Schweizer Motorsport Jacques Cornu, hier 1989 im Einsatz. Keystone/STR

Die Schweizer Motorsport-Familie trauert. Der ehemalige Motorradfahrer Jacques Cornu aus Neuenburg ist am Montag im Alter von 72 Jahren nach langer Krankheit verstorben. Dies bestätigte seine Familie der Tageszeitung Arcinfo.

Cornu machte sich in den Achtzigerjahren einen Namen, als er zunächst als Privatfahrer mit geringen Mitteln in den WM-Tross einstieg. Trotz wenig konkurrenzfähiger Ausrüstung machte er auf sich aufmerksam und belegte insbesondere 1984 beim GP der Niederlande in Assen einen starken 2. Rang in der 250-ccm-Klasse.

Danach machte er Karriere und wurde ab 1985 Werksfahrer im Rahmen des «Parisienne»-Projekts und des Teams, das damals von Michel Métraux geleitet wurde, dem Grossvater der Golfspielerinnen Kim und Morgane Métraux.

Drei Grand-Prix-Siege

Cornu hat sich eine beachtliche Erfolgsbilanz aufgebaut: Er gewann drei Grand Prix in der 250-ccm-Klasse (Österreich und Frankreich 1988, Belgien 1989) und belegte in diesen beiden Jahren Platz 3 in der WM-Wertung. Insgesamt stand er 21 Mal bei Grand-Prix-Rennen auf dem Podium.

Als vielseitiger Fahrer glänzte er auch im Langstrecken-Rennsport und gewann insbesondere 1982 den Weltmeistertitel sowie im Jahr darauf die 24 Stunden von Le Mans. Die im Langstrecken-Rennsport erzielten Gewinne ermöglichten es ihm, einen Teil seiner Anfänge im Grand-Prix-Sport zu finanzieren.

Wieder aufstehen und zurückkommen

Seine Karriere verlief nicht immer reibungslos. Verletzungen bremsten ihn oft aus, doch er fand stets die Kraft, wieder aufzustehen und zurückzukommen. Als fröhlicher und offener Mensch, der den Medien gegenüber sehr zugänglich war, hat Cornu seine Zeit geprägt.

Er beendete seine Karriere 1990. Danach blieb das Motorrad weiterhin ein fester Bestandteil seines Lebens. Über die Cornu Master School gab er seine Erfahrung an mehrere Generationen von Motorradfahrern weiter. Deren vorrangiges Ziel war es, den Fahrerinnen und Fahrern beizubringen, ihre Maschine zu beherrschen, um Unfälle zu vermeiden.

In seinen letzten Jahren machte Cornu die Gesundheit zu schaffen. Doch wie schon damals, als er auf den Rennstrecken fuhr, stellte sich der Neuenburger der Herausforderung und hielt durch, solange er die Kraft dazu hatte.