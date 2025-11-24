Rund einen Monat nach seinem Horror-Crash beim GP-Malaysia hat sich Noah Dettwiler persönlich an seine Fans gewandt. In einer Mitteilung bedankt er sich für die Unterstützung in den letzten Wochen. «Das Leben und mein Beruf haben mich mit einer grossen Herausforderung konfrontiert. Ich bedanke mich sehr bei allen, die mir viel Liebe, Glückwünsche und positive Energie gesandt haben in den letzten Wochen. Das hat mir sehr geholfen», so der Moto3-Pilot auf Instagram.

Er befinde sich nun in der Rehabilitation und freue sich über die positiven Fortschritte. «Einen grossen Dank aussprechen möchte ich den Ärzte-Teams und dem Reha-Fachpersonal. Dank diesen Profis und ihrem Einsatz kann ich optimal an meiner Genesung arbeiten.» Auch seiner Familie, Freundin Cannelle und seinen Fans sprach er grossen Dank aus.

Seine Zukunft liess Dettwiler noch offen. Oberstes Ziel sei es nun, «gesund zu werden und mich auf meine private und berufliche Zukunft vorzubereiten».