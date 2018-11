«Ich bin sehr froh, hat es endlich geklappt» freut sich Dominique Aegerter über seine gerettete Karriere in der Moto2-Klasse. Man wisse zwar noch nicht, wo man mit dem Töff von MV Agusta stehen wird. «Ich werde aber mein Bestes geben, um das Fahrzeug weiter zu entwickeln», so der Berner.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Karriere gerettet Dominique Aegerter hat ein neues Team gefunden

Bevor er in Jerez das erste Mal auf seinen neuen Töff steigen kann, steht in Valencia noch das letzte Rennen der Saison an. «Ein grosser Druck fällt jetzt weg. Im Hinterkopf habe ich aber immer noch die Manager- und Sponsoren-Suche», meint Aegerter. In seinem letzten Rennen will er aber noch einmal ein gutes Resultat erzielen.

Training: Aegerter zurück Dominique Aegerter durfte mit dem verregneten 1. Trainingstag nicht zufrieden sein. Mehr als 2,2 Sekunden verlor der Oberaargauer KTM-Fahrer auf die Tagesbestzeit von Iker Lecuona. Das reichte zu Platz 17. Gar fast 4 Sekunden Rückstand handelte sich Jesko Raffin als 30. auf den Spanier ein.