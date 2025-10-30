Der Teamchef des Moto3-Teams SIC58 Squadra Corse hat in einem Blog verraten, dass der Schweizer als neuer Fahrer verpflichtet werden soll.

Legende: Schwebt nicht mehr in Lebensgefahr Noah Dettwiler. EPA/NOUSHAD THEKKAYIL

Nach seinem schweren Unfall beim GP von Malaysia am Sonntag bangte die Motorrad-Welt bis am Mittwoch um das Leben von Noah Dettwiler. Mittlerweile soll die grösste Gefahr gebannt sein, der Solothurner schwebt laut einer Mitteilung seines Teams nicht mehr in Lebensgefahr.

Gib nicht auf, Noah, das Team wartet auf dich!

Und nun scheinen sich auch aus sportlicher Sicht die Wolken verzogen zu haben. Auf Dettwiler wartet bei einer vollständigen Genesung auf nächste Saison hin ein neues Team. Dies verriet Paolo Simoncelli, der Teamchef des Rennstalls SIC58 Squadra Corse, in seinem Blog:

«Wie ihr alle wisst, wurde Noah Dettwiler beim GP von Malaysia in einen schweren Unfall verwickelt. Was ihr wahrscheinlich jedoch nicht wisst, ist, dass er unser neuer Fahrer neben Casey O'Gorman hätte werden sollen – oder besser gesagt: werden wird, weil wir optimistisch bleiben. Gib nicht auf, Noah, das Team wartet auf dich!», schrieb der Italiener.

Noch besonderer wird die Story, wenn man sich die Familiengeschichte der Simoncellis vor Augen führt: 2011 hatte Paolos Sohn Marco, drei Jahre zuvor noch Weltmeister in der 250er-Kategorie, ebenfalls in Sepang einen Unfall auf seiner MotoGP-Maschine. Der damals 24-Jährige erlag indes seinen Verletzungen.