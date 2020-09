Moto2: Tom Lüthi fährt beim GP Emilia-Romagna nach 2 Neustarts auf den 9. Rang.

Moto3: Jason Dupasquier holt als 23. erneut keine WM-Punkte.

MotoE: Dominique Aegerter wird früh von der Strecke katapultiert und verliert die Führung in der Weltcup-Wertung.

Moto2: Wetterchaos und 2 Neustarts

6 Runden waren gefahren, als der Regen in Misano kam. Der Asphalt wurde rutschig, weshalb die Rennleitung das Rennen wegen akuter Sturzgefahr abbrechen musste. Nach einer kurzen Pause sollte das Rennen neu gestartet werden – doch der Regen kam auf der Aufwärmrunde zurück und wieder gingen die Fahrer zurück in die Boxengasse. Im 3. Versuch konnte das Rennen trotz Wetterchaos beendet werden.

Tom Lüthi konnte bis zur ersten Unterbrechung 2 Konkurrenten überholen, weshalb er die 10 Runden des Sprint-Rennens von Rang 14 in Angriff nehmen konnte. Diese Sprint-Entscheidung ging der Emmentaler auf seiner Kalex stark an: Beim Start überholte er 3 Fahrer, konnte danach aber nur 2 weitere Plätze gutmachen. Am Ende reichte es als 9. für eine Klassierung in den Top 10.

Legende: Fuhr auf Rang 9 Tom Lüthi. imago images

Wie erwartet konnte Lüthi nicht mit den schnellsten Fahrern im Feld mithalten: Der Sieg ging an den Italiener Enea Bastianini, welcher sich nach dem 2. Neustart absetzen konnte und das Rennen vor Marco Bezzecchi (ITA) und Sam Lowes (GBR) für sich entscheiden konnte.

Grosser Verlierer in der WM-Wertung war Leader Luca Marini. Der Halbbruder von MotoGP-Legende Valentino Rossi verpasste das Podest als 4. und hat neu nur noch 5 Punkte Vorsprung auf Landsmann Bastianini.

Der zweite Schweizer, Jesko Raffin, ist nur ungenügend von seinen Kreislaufproblemen genesen und verzichtete auf den GP.

Moto3: Dupasquier auf Rang 23

Der Schweizer Jason Dupasquier fuhr in der Moto3-Klasse auf den 23. Platz und verpasste damit auch im 8. WM-Rennen in seiner ersten Saison in dieser Kategorie die Punkte. Der Sieg ging an den Italiener Romano Fenati. In der WM-Wertung liegt weiterhin Albert Arenas vorne.