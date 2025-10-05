Jose Antonio Rueda gewinnt in der Moto3-Klasse in Indonesien und holt sich vorzeitig den WM-Titel, Noah Dettwiler bleibt ohne Punkte.

In der MotoGP müssen Polesetter Marco Bezzecchi und Weltmeister Marc Marquez nach einem Crash auf dem Circuit in Mandalika beide ins Spital.

Den Tagessieg schnappt sich in der Folge Rookie Fermin Aldeguer.

Nach einem turbulenten Rennen bei grosser Hitze auf dem Circuit in Mandalika konnte einer jubeln: Jose Antonio Rueda. Der bald 20-Jährige durfte sich über seinen 9. Saisonsieg und seinen ersten WM-Titel freuen. Nach dem Erfolg in der Moto3-Kategorie wird der Spanier nächste Saison in der Moto2-Klasse auf Punktejagd gehen.

Abbruch nach Fernandez' Manöver – Dettwiler schnuppert an den Punkten

Weil Landsmann und Verfolger Angel Piqueras (7.) am Sonntag nicht auf Touren kam, hätte Rueda auch ein 2. Platz gereicht. Drei Runden vor Schluss lag Rueda hinter seinen Landsmännern Adrian Fernandez und David Munoz aber nur auf Rang 3. Dann überstürzten sich die Ereignisse: Fernandez schoss Munoz ab, der von der Strecke flog und später medizinisch betreut werden musste. Erste Untersuchungen im Medical Center ergaben einen Bruch des linken Oberschenkelknochens. Die Rennleitung entschied per roter Flagge in der 19. von 20 Runden auf Abbruch, bestrafte Übeltäter Fernandez mit einer 6-Sekunden-Strafe und bestimmte Rueda somit zum Sieger.

Noah Dettwiler lag zu diesem Zeitpunkt auf Position 17 und hatte damit Rang 15 und die Punkteränge in Sichtweite. Letztlich ging der Solothurner aber erneut leer aus. In den letzten vier Saisonrennen geht es für ihn darum, sein Punktekonto zu eröffnen und sich einen Platz für die nächste Saison zu sichern.

MotoGP: Aldeguer siegt erstmals, Marquez stürzt

Vor dem Rennen in der «Königsklasse» hatte die Frage gelautet: Realisiert Marc Marquez seinen 100. GP-Sieg? Doch es kam anders, ganz anders. Der Spanier, der letzte Woche in Japan zum 7. Mal Weltmeister geworden war, kam bereits in der 1. Runde zu Fall. Der von der Pole Position gestartete Marco Bezzecchi (ITA) berührte das Hinterrad von Marquez, beide stürzten schwer.

Marquez stand nur mühsam wieder auf und hielt sich die rechte Schulter, die schon mehrfach operiert worden war. «Die Bänder des Schlüsselbeins sind entweder gerissen, oder das Schlüsselbein selbst ist kaputt, das muss jetzt ein CT zeigen», sagte der 32-Jährige bei Sky. Auch Bezzecchi wurde zur weiteren Untersuchung ins Spital gebracht. Zumindest Brüche wurden laut Aprilia-Team des Italieners nicht festgestellt.

Ohne Marquez und Bezzecchi setzte sich Fermin Aldeguer an die Spitze und gewann souverän zum ersten Mal ein MotoGP-Rennen. Der 20-jährige Spanier aus dem Gresini-Team ist nach Marc Marquez der zweitjüngste MotoGP-Sieger überhaupt. Pedro Acosta (2.) und Alex Marquez (3.) sorgten für ein rein spanisches Podest.

Resultate GP Indonesien