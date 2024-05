Legende: Fährt weltmeisterlich zum Sieg Francesco Bagnaia Imgao/NurPhoto

MotoGP-Pilot Francesco Bagnaia gewinnt den GP von Katalonien vor Jorge Martin.

Der italienische Weltmeister macht damit Punkte auf den spanischen WM-Leader wett.

In der Moto3-Klasse muss Noah Dettwiler eine neuerliche Enttäuschung hinnehmen.

Für Bagnaia war es der 3. Saison-GP-Sieg nach seinen Erfolgen in Katar und Jerez. Damit konnte sich der 27-jährige Italiener auch für das Missgeschick vom Sprint rehabilitieren: Am Samstag war der Ducati-Werkspilot in Führung liegend gestürzt und hatte so leichtfertig Punkte vergeben.

WM-Leader Jorge Martin (Ducati-Pramac) belegte Rang 2. Marc Marquez (Ducati-Gresini) raste mit einer erneuten eindrücklichen Aufholjagd (von 14 auf 3) ebenfalls aufs Podest. Dieses verpasste der katalanische Sprint-Sieger und Pole-Setter Aleix Espargaro (Aprilia) bei seinem letzten Heimrennen knapp. Er wurde 4.

In der WM-Wertung verkürzte Bagnaia seinen Rückstand auf Martin auf 39 Punkte. Marquez ist mit 41 Zählern Rückstand 3.

Moto3: Dettwiler ohne Chance auf WM-Punkte

Für Noah Dettwiler gab es beim Moto3-Rennen in Barcelona nichts zu holen. Der Solothurner Rookie musste sich auf seiner KTM mit Rang 21 begnügen. Der Sieg ging an den Kolumbianer David Alonso, der sich den 2. Sieg in Serie und den 4. Erfolg der Saison sicherte. Damit übernahm er die Führung in der WM-Wertung.

Das Moto2-Rennen gewann der Japaner Ai Ogura vor Boscoscuro-Markenkollege Sergio Garcia (ESP).