Marco Bezzecchi gewinnt den Grossen Preis von Thailand in Buriram.

Der italienische Aprilia-Pilot feiert einen Start-Ziel-Sieg.

MotoGP-Weltmeister Marc Marquez (ESP) muss das Rennen mit einem platten Hinterreifen aufgeben.

Der erste Grand Prix der MotoGP-Saison in Thailand war lange arm an Ereignissen. Das änderte sich in der 21. von 26 Runden jedoch schlagartig. Nach einer Linkskurve platzte dem MotoGP-Titelverteidiger Marc Marquez der Hinterreifen. Der Spanier, der zu diesem Zeitpunkt den 4. Rang belegt hatte, musste das Rennen in der Folge aufgeben und ging leer aus.

Das Kräftemessen in Buriram war schon zuvor nicht nach dem Gusto des neunfachen Weltmeisters verlaufen. Marquez fiel auf den ersten vier Runden vom 2. auf den 5. Platz zurück und musste sich wieder in die Nähe der Podestplätze kämpfen. Diese Mission endete sechs Runden vor dem Ziel jedoch abrupt.

Bezzecchi überlegen

Den Sieg eroberte der Italiener Marco Bezzecchi. Der Pole-Setter, der am Samstag im Sprint noch vom Spanier Pedro Acosta düpiert worden war, liess tags darauf keinerlei Zweifel an seinem Erfolg aufkommen. Der 27-jährige Aprilia-Pilot setzte sich früh von seinen Verfolgern ab und raste ungefährdet zum Sieg.

Mit Acosta (KTM) und Raul Fernandez (Aprilia) fuhren zwei Spanier auf die Ränge 2 und 3. Damit endete eine lange Serie von Ducati-Podestplätzen. 88 Sonntagsrennen in Serie war zuvor immer mindestens ein Ducati-Pilot unter die besten 3 gefahren.

So geht's weiter

Der MotoGP-Tross verschiebt sich nun nach Südamerika. In Brasilien findet am 22. März der nächste Grand Prix statt, bevor eine Woche später in den USA das 3. Rennen der Saison ausgetragen wird.

MotoGP-WM