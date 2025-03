Per E-Mail teilen

Ducati-Werksfahrer Marc Marquez gewinnt im thailändischen Buriram den 1. Grand Prix der MotoGP-Saison 2025.

Stark gefordert wird er von Bruder Alex Marquez (Ducati-Gresini). Es ist der erste GP-Doppelsieg eines Bruderpaars in der Geschichte der MotoGP.

In allen 3 Klassen der Strassen-WM gibt es einen spanischen Doppelsieg.

Welch' faszinierendes Bruderduell in der MotoGP: Beim GP von Thailand lieferten sich Marc und Alex Marquez einen Zweikampf auf höchstem Niveau – mit dem besseren Ende für den älteren Marc. Der Ducati-Werkspilot gewann vor dem Fahrer des Ducati-Kundenteams Gresini Racing. Rang 3 ging an Marquez' Teamkollegen Francesco Bagnaia.

Es lief die 7. von 26 Runden, als Pole-Setter Marc Marquez unerwartet langsamer wurde, vom heranschiessenden Alex überholt und sogleich leicht distanziert wurde. 15 Runden lang fuhr der Favorit seinem Herausforderer hinterher, Alex verteidigte sich geschickt. Nach drei Vierteln der Renndistanz erhöhte Marc den Druck aber massiv.

Souveräner Konter kurz vor Schluss

In der 22. Runde war es dann soweit: Marc setzte den Konter und verschaffte sich gleich ein kleines, aber entscheidendes Polster. Er fuhr den Vorsprung sicher nach Hause und schaffte an seinem ersten Wochenende als Ducati-Werksfahrer das Triple (Pole, Sprintsieg, GP-Sieg).

Dass jemand dem sechsfachen MotoGP-Weltmeister heuer in der «Königsklasse» das Wasser wird reichen können, ist derzeit schwer vorstellbar. Nach dem 1. von 22 GP-Wochenenden führt er jedenfalls bereits 8 Punkte vor Alex Marquez und 14 Zähler vor Bagnaia. Unklar ist, wie stark der (noch verletzt abwesende) Titelverteidiger Jorge Martin auf seiner Werks-Aprilia sein wird.

Moto2: 2. GP-Sieg für Gonzalez

In der Moto2 setzte sich der Spanier Manuel Gonzalez (Kalex) aus dem Intact-GP-Team vor Landsmann Aron Canet durch. Der 22-jährige Gonzalez feierte letztes Jahr (noch für das Gresini-Team) seine WM-Siegpremiere.

In der Moto3 gab es sogar einen spanischen Dreifach-Erfolg. Der 19-jährige José Antonio Rueda (KTM) feierte in seiner 3. Saison als Moto3-Stammfahrer den 1. GP-Sieg. Dahinter reihten sich Alvaro Carpe (KTM) und Adrian Fernandez (Honda) ein. Der Solothurner Noah Dettwiler (KTM) war nach seinem Sturz vor zehn Tagen nicht am Start.

So geht es weiter

Der Tross nimmt nun die lange Reise von Südostasien nach Südamerika in Angriff. In zwei Wochen steht in Termas de Rio Hondo der GP von Argentinien auf dem Programm.

