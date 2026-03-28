Jorge Martin gewinnt den MotoGP-Sprint im Rahmen des GP der USA in Austin.

Das Rennen wird von etlichen Crashes prominenter Fahrer geprägt.

Beim GP vom Sonntag wird Fabio Di Giannantonio aus der Pole starten.

Es wirkte fast wie ein Replay des epischen WM-Duells 2024: Francesco Bagnaia (Ducati) führte den Sprint in Austin in der letzten Runde an, ehe ihn Jorge Martin mit einem gewagten Manöver überholte und den Sieg nach Hause fuhr.

Den ersten Aprilia-Sprintsieg feierte Martin so ausgelassen, dass ihm bei einem «Wheelie» ein peinliches Missgeschick unterlief: Eine leichte Schräglage des Vorderreifens brachte ihn bei der Landung zu Fall.

Strafen und Stürze

Es war der bizarre Schlusspunkt eines chaotischen GP-Tages. Im und nach dem Qualifying hatten sich mehrere MotoGP-Fahrer gegenseitig der Behinderung beschuldigt. Prompt wurden Aprilia-Fahrer Marco Bezzecchi und Luca Marini (Honda) in der Startaufstellung zurückversetzt.

Die Pole hatte sich Fabio Di Giannantonio auf seiner Kunden-Ducati erobert. Im Rennen nützte dies dem Italiener wenig: Er wurde früh überholt und dann schon in der 1. Runde vom wegschlitternden Marc Marquez zu Boden gerissen. Während der Weltmeister weiterfahren konnte (und Letzter wurde), musste Di Giannantonio das Rennen aufgeben.

Der zweifache GP-Saisonsieger Bezzecchi warf dann einen möglichen weiteren Podestplatz leichtfertig weg. Auf Position 2 liegend, rutschte er ohne Fremdverschulden in einer Linkskurve weg. So erbte KTM-Fahrer Pedro Acosta Rang 3. In der WM-Wertung führt Martin nun einen Punkt vor Bezzecchi.

Resultate