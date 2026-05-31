Der WM-Spitzenreiter Marco Bezzecchi gewann den Grossen Preis von Italien überlegen vor seinem spanischen Teamkollegen Jorge Martin und baute den Vorsprung in der Gesamtwertung aus. Bezzecchi steht jetzt bei 173 Punkten, Martin bei 156.

Der 27-jährige Bezzecchi holte im siebten WM-Rennen seinen bereits vierten Saisonsieg und den fünften in diesem Jahr für Aprilia – nie zuvor war der Hersteller so erfolgreich. Nur bei den bisherigen Spanien-Rennen in Jerez (Alex Marquez) und Barcelona (Fabio Di Giannantonio) hatte Ducati triumphiert.

Marquez bei Comeback solid

Platz drei ging am Sonntag an Francesco Bagnaia (Italien), sein Teamkollege und Weltmeister Marc Marquez wurde beim Comeback nach einer Doppel-OP Siebter. Der Spanier war drei Wochen zuvor im Sprint von Le Mans gestürzt und hatte den Frankreich-GP sowie das folgende Rennwochenende in Barcelona verpasst.

Der Titelverteidiger hatte einen Bruch des fünften Mittelfussknochens am rechten Fuss erlitten und war schnell operiert worden, auch ein Problem an der Schulter wurde beim 33-Jährigen versorgt. Sein jüngerer Bruder Alex war nach einem schlimmen Abflug in Barcelona nicht am Start.

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