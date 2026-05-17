Der GP von Katalonien muss wegen heftigen Stürzen von Alex Marquez und Johann Zarco mehrfach unterbrochen werden.

Am Ende feiert Fabio Di Giannantonio seinen 2. Sieg in der MotoGP vor Joan Mir und Fermin Aldeguer.

WM-Leader Marco Bezzecchi kann seine Führung wieder ausbauen, da Konkurrent Jorge Martin leer ausgeht.

Ein übler Sturz von Alex Marquez hat den Grand Prix der MotoGP in Barcelona überschattet. Zur Rennmitte kam der Spanier nach einer Kollision von der Strecke ab, verlor die Kontrolle und stürzte auf einem Grünstreifen. Seine Ducati überschlug sich mehrfach und wurde völlig zerstört. Was war passiert?

In der 12. von 24 Runden hatte KTM-Pilot Pedro Acosta (ESP) offenbar ein technisches Problem und wurde plötzlich langsamer. Marquez konnte nicht mehr ausweichen, streifte mit seiner Maschine jene des Konkurrenten und konnte glücklicherweise verhindern, in die Seitenbegrenzung der Strecke zu krachen. Marquez war bei Bewusstsein, als er vom Krankenwagen abtransportiert wurde. Bisher ist nicht klar, wie schlimm es den 30-Jährigen erwischt hat.

Missglückter Neustart

Marquez' älterer Bruder Marc (Ducati) war erst gar nicht zum Grossen Preis von Katalonien angetreten. Der Weltmeister hatte am vergangenen Samstag in Le Mans einen Fussbruch erlitten und sich anschliessend gleich zwei Operationen unterzogen. Auch seine Schulter wurde versorgt.

Nach einem rund 30-minütigen Unterbruch wurde der GP wieder aufgenommen. Doch schon in der 1. Kurve kam es erneut zu einem Crash. Der französische Honda-Pilot Johann Zarco rutschte ins Hinterrad der Ducati von Francesco Bagnaia (ITA). Nach einer längeren Behandlung im Kiesbett wurde der 35-Jährige ins Medical Center gebracht.

Bezzecchi profitiert

Dem erneuten Abbruch folgte der dritte Rennstart. Es wurden zwölf Runden gefahren, 24 Stunden nach dem Sprint vom Samstag holte Fabio Di Giannantonio (ITA/Ducati) im nächsten Kurzrennen seinen zweiten MotoGP-Sieg, Zweiter wurde der frühere Weltmeister Joan Mir (ESP/Honda), Dritter Fermin Aldeguer (ESP/Ducati).

WM-Spitzenreiter Marco Bezzecchi (ITA) baute seinen Vorsprung im Klassement vor Aprilia-Teamkollege Jorge Martin durch einen 6. Platz derweil auf 12 Punkte aus (139:127). Martin beendete das Rennen nach einem Sturz nur auf Rang 18.

So geht's weiter

Nach dem Wochenende in Katalonien geht es in 2 Wochen in Italien weiter. In Mugello stehen am Samstag um 15:00 Uhr der Sprint und am Sonntag um 14:00 Uhr der GP an. Beide Wettkämpfe können Sie wie gewohnt bei SRF verfolgen.

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