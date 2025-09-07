Nach 15 Siegen in Serie muss sich Marc Marquez mal wieder mit dem 2. Platz begnügen. Der Sieg bleibt aber in der Familie.

Alex Marquez hat beim GP von Katalonien seinen zweiten Saisonsieg gefeiert. Er gewann sein Heimrennen vor Bruder Marc Marquez, der sich nach sieben GP-Siegen in Folge mit Platz 2 begnügen muss. Mit den Sprintrennen hatte Marc Marquez sogar 15 Mal in Serie gewonnen.

Im Sprint am Samstag hatte der überlegene Alex Marquez den Sieg durch einen Sturz drei Runden vor Schluss noch vergeben. Im Rennen vom Sonntag liess sich der 29-Jährige davon nicht beirren. Einzig sein älterer Bruder vermochte mit ihm mitzuhalten. Doch auch der zehnfache Saisonsieger fand in den 24 Runden kein Mittel, um die Spitzenposition zu erobern und seine Siegesserie auszubauen. Platz 3 sicherte sich der Italiener Enea Bastianini auf seiner KTM.

Marc Marquez führt die WM-Wertung nach wie vor überlegen an. Sein Vorsprung auf Alex Marquez beträgt nach 15 von 22 Rennwochenenden 182 Punkte. Durch seinen zweiten Saisonsieg verhinderte Letzterer jedoch, dass sein Bruder bereits am kommenden Wochenende in San Marino vorzeitig und zum siebten Mal Weltmeister in der Königsklasse werden kann.

Dettwiler weit zurück

In der Moto3 setzte es einmal mehr keine Punkte für Noah Dettwiler ab. Der Solothurner, nach missglücktem Qualifying bereits weit hinten gestartet, fuhr er auf den 21. Schlussrang. Der Abstand auf die Punkteränge war gross. Der Sieg ging an den Spanier Angel Piqueras, der für einen Angriff kurz vor Schluss belohnt wurde.

