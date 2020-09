Moto2: Lüthi auf Startplatz 11

Tom Lüthi, der in der kommenden Saison für das spanische SAG-Team fahren wird, startet am Sonntag auf seiner Kalex von der 11. Position zum Grand Prix von Katalonien nahe Barcelona. Der 34-jährige Emmentaler fuhr im Qualifying die zwölftbeste Zeit und gewinnt dank der Rückversetzung von Remy Gardner noch einen Platz. Lüthi hielt den Rückstand auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya auf den Pole-Mann und WM-Leader Luca Marini mit knapp sechs Zehnteln im Rahmen.

MotoGP: Erste Pole für Morbidelli

In der MotoGP-Kategorie sicherte sich der Italiener Franco Morbidelli seine erste Pole-Position in der Königsklasse – vor seinen Yamaha-Markenkollegen Fabio Quartararo und Valentino Rossi. WM-Leader Andrea Dovizioso belegte nur den 17. Rang.

Moto3: Bester Startplatz für Dupasquier

In der Moto3-Klasse startet Jason Dupasquier so weit vorne wie noch nie in seiner ersten WM-Saison. Der Neuling aus dem Kanton Freiburg liess als 23. acht Konkurrenten hinter sich. Die Aussichten auf die ersten Punkte stehen damit nicht so schlecht.