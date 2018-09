Romano Fenati hat seinen Rückzug vom Motorradsport bekanntgegeben. «Ich werde jetzt für eine Weile im Eisenwarenladen meines Opas arbeiten», erklärte der 22-Jährige gegenüber der italienischen Tageszeitung La Repubblica.

Der Italiener hatte am Sonntag während dem Moto2-Rennen in Misano bei rund 200 Stundenkilometern am Lenker seines Konkurrenten Stefano Manzi den Bremshebel gezogen. Damit brachte er seinen Landsmann und sich selber in Lebensgefahr. Sein Team Marinelli Snipers entliess Fenati in der Folge.

Fenatis Rücktritt ist letztlich nicht mehr viel mehr als eine Vollzugsmeldung des Unumgänglichen. Für ihn wäre es nach seiner kopflosen Aktion ohnehin schwierig geworden, einen neuen Arbeitgeber im Motorradsport zu finden.