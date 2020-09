Moto2: Tom Lüthi fährt beim GP San Marino in Misano auf Rang 6. Italien jubelt über einen Dreifach-Triumph.

MotoGP: In der Königsklasse feiern die Italiener dank Franco Morbidelli und Francesco Bagnaia einen Doppelsieg.

Moto3: Der Brite John McPhee siegt nach einer eindrücklichen Aufholjagd. Der Schweizer Jason Dupasquier fährt in die Top 20.

In der Moto-E-Klasse fährt Dominique Aegerter auch im 3. Saisonrennen aufs Podest.

Moto2: Lüthi dank gutem Start auf Platz 6

Tom Lüthi machte nach der 3-wöchigen Rennpause dort weiter, wo er davor aufgehört hatte. Nach den Plätzen 7 und 5 in Österreich fuhr er in Misano auf Rang 6. Der Emmentaler erwischte einen guten Start ins Rennen und stiess von Position 10 sogleich auf Rang 6 vor. Zwischenzeitlich kämpfte er mit Teamkollege Marcel Schrötter um die 5. Position, musste dann aber wieder abreissen lassen.

Italien jubelte beim Heimrennen über einen Dreifach-Sieg. WM-Leader Luca Marini gewann vor Marco Bezzecchi und Enea Bastianini. Die Italiener profitierten davon, dass zwei starke Kontrahenten nicht dabei sein konnten: Jorge Martin (positiver Corona-Test) und Remy Gardner (Sturz beim Warm-up am Vormittag mit Knochenbrüchen).

Auch der eigentliche Pole-Setter Sam Lowes konnte nicht um die Spitzenplätze mitfahren. Der Brite musste aus der Boxengasse starten, weil er in Spielberg eine Kollision verursacht hatte. Nach einer starken Aufholjagd wurde er immerhin noch 8.

Der zweite Schweizer, Jesko Raffin, bestritt sein erstes Rennen nach einer langwierigen Virus-Erkrankung. Er musste das Rennen allerdings nach 16 von 25 Runden aufgeben.

MotoGP: Rossi verpasst 200. Podestplatz

Auch in der Königsklasse jubelten allen voran die Italiener. Franco Morbidelli preschte unmittelbar nach dem Start an die Spitze vor und fuhr seinen ersten Sieg in der MotoGP ein. Er distanzierte Landsmann Francesco Bagnaia, der erst vor 5 Wochen in Tschechien einen Beinbruch erlitten hatte, deutlich.

Altmeister Valentino Rossi verpasste hingegen auf seiner Heimstrecke seinen 200. Podestplatz in der Königsklasse knapp. Der 41-Jährige fuhr lange auf Position 2, ehe er noch vom Podest gestossen wurde. In der letzten Rennrunde verdrängte ihn Joan Mir von Platz 3.

Eine noch grössere Enttäuschung erlebte WM-Leader Fabio Quartararo. Der Franzose stürzte gleich zweimal und gab das Rennen schliesslich auf. Neuer WM-Leader ist Andrea Dovizioso, obwohl dieser nur auf Platz 7 fuhr.

Moto3: McPhee von Position 17 zum Sieg

In der Moto3-Klasse fuhr der Schweizer Jason Dupasquier (KTM) als 19. zum zweiten Mal in seiner Karriere in die Top 20. Noch wartet der 18-jährige Freiburger aber auf seinen ersten WM-Punkt.

Den Sieg holte sich der von Position 17 gestartete Brite John McPhee. Der Honda-Pilot siegte mit nur 0,037 Sekunden Vorsprung auf seinen japanischen Markenkollegen Ai Ogura. Der spanische WM-Leader Albert Arenas (KTM) stürzte kurz vor Rennende und blieb ohne Punkte.

So geht es weiter

Der Motorrad-Tross bleibt für eine weitere Woche in Misano, wo am nächsten Wochenende nochmals gefahren wird. Danach geht es weiter nach Katalonien.