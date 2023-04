Francesco Bagnaia (Ducati) hat in der MotoGP-Klasse den Grand Prix von Spanien in Jerez gewonnen. Der Italiener, der in den letzten beiden Rennen in Führung liegend gestürzt war, zeigte dieses Mal mehr Geduld. Er wartete lange hinter den KTM-Maschinen in Lauerposition liegend ab, ehe er in den Angriffsmodus überging.

Drei Runden vor Schluss überholte Bagnaia den Sprintsieger vom Samstag, den Südafrikaner Brad Binder, und übernahm damit die Führung. Zwar blieb Binder dran und startete kurz vor dem Ziel noch einen Angriff, doch Bagnaia liess sich den zweiten Saisonsieg nach jenem zum Auftakt in Portugal nicht mehr nehmen. Hinter Binder wurde der Australier Jack Miller (KTM) Dritter.

Bagnaia löst Bezzecchi an der Spitze ab

In der WM-Wertung führt Titelverteidiger Bagnaia nun mit 22 Punkten Vorsprung auf seinen am Sonntag gestürzten Landsmann Marco Bezzecchi (Ducati) und mit 25 Zählern Reserve auf Binder.