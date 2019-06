Das Rennen der MotoGP-Klasse auf dem Circuit de Catalunya hatte es in sich. Bereits kurz nach dem Start ereignete sich Entscheidendes. Jorge Lorenzo kämpfte um den Anschluss an der Spitze, rutschte jedoch nach seinem Vorpreschen in der schwierigen Kurve 10 des Kurses in Montmelo aus.

Sein zweifelhaftes Manöver brachte den WM-2. Andrea Dovizioso, Valentino Rossi (5.) und Maverick Vinales (8.) ebenfalls aus dem Gleichgewicht, während vorne sein Teamkollege Marc Marquez davonziehen konnte.

Marquez mit 37 Zählern Vorsprung

Der Spanier fuhr vor Fabio Quartararo (Fr), der seinen ersten Podestplatz in der Königsklasse feierte, und Danilo Petrucci (It) seinen insgesamt 4. Saisonsieg ein und vergrösserte seinen Vorsprung als WM-Leader. Er hat neu bereits 37 Punkte Reserve auf den Zweiten Dovizioso.

Lorenzos Fehler war nicht der einzige: Nur 13 Fahrer konnten sich überhaupt klassieren, 11 fielen aus.

