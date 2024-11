Jorge Martin könnte bereits dieses Wochenende in Sepang (Malaysia) MotoGP-Weltmeister werden. Francesco Bagnaia hat etwas dagegen.

Legende: Das Duell um den «Königsklassen»-Titel wird inszeniert Francesco Bagnaia (links) und Jorge Martin beim Fotoshooting in Malaysia. imago images/Cordon Press

Jorge Martin ist auf Revanchetour. Der 26-jährige Spanier verpasste in der letzten Saison den WM-Titel gegen Francesco Bagnaia knapp. Fast noch wichtiger aber: Er würde mit seinem ersten Triumph nur zu gerne seinem aktuellen Motorrad-Lieferanten Ducati eines auswischen.

Dazu muss man wissen: Martin fährt in seinem vierten Jahr eine Ducati, jedoch «nur» für das Kundenteam Pramac-Racing. Erst wurde ihm als zweiter Pilot neben Bagnaia Enea Bastianini vorgezogen, auf nächste Saison steigt Superstar Marc Marquez ins Werksteam auf. Für Martin eine veritable Ohrfeige. «Ich fühlte mich wie ein Idiot», klagte der Mann aus Madrid nach dem Entscheid gegen ihn beim spanischen Ableger von DAZN. In der nächsten Saison wechselt er nun zu Aprilia.

Schon in Malaysia könnte die Entscheidung fallen

Umso süsser wäre nun der Titel, mit dem er die prestigeträchtige Startnummer zu seinem neuen Arbeitgeber mitnehmen würde. Vor den letzten zwei GP-Wochenenden – je ein Sprint- und Hauptrennen mit insgesamt 74 zu vergebenden Punkten – führt Martin mit 17 Punkten Vorsprung auf Bagnaia. Holt er am Samstag und Sonntag in Malaysia 21 Zähler mehr als der Weltmeister der letzten beiden Jahre, krönt er sich vorzeitig zum neuen Titelträger.

Ducati hätte selbstredend lieber wieder Bagnaia als Weltmeister. Der 27-Jährige aus Turin hat sein Schicksal aber nicht mehr in den eigenen Händen. Er hat zwar neun der bisher achtzehn Grands Prix gewonnen, Martin nur deren drei. Doch der Spanier war erfolgreicher in den Sprints und hatte weniger Ausfälle. Zuletzt belegte er dreimal den 2. Platz, und wenn er diese Serie weiterführt, bleibt er am Ende auf jeden Fall vor Bagnaia.

Aus dem letzten Jahr gelernt

Martin hat dabei aus dem letzten Jahr gelernt, als er oft schneller war, aber auch zu oft stürzte. «Ich war zu nervös», blickt der Spanier zurück. «Jetzt bin ich reifer. Letztes Jahr habe ich verloren, und es ist mir nichts Schlimmes passiert. Ich habe gemerkt, das ist nicht das Ende der Welt.» Mit dieser neu gefundenen Lockerheit ist er nun drauf und dran, zum König der Rennfahrer zu werden.

Bei Ducati hinterlässt das einen schalen Nachgeschmack. «Es stört mich, dass Bagnaia nur Zweiter ist, obwohl er die Hälfte der Rennen gewonnen hat», gibt Davide Tardozzi, der Team-Manager des Werksteams, zu. Lange stand die Frage im Raum, ob Ducati das Titelrennen sogar zugunsten von Bagnaia beeinflussen könnte. Die Resultate von Martin dürften jedoch Beweis genug sein, dass auch er die bestmögliche Maschine erhält.

Wo findet das Saisonfinale statt?

Sollte die Entscheidung nicht in Malaysia fallen, ist Stand jetzt noch nicht klar, wo der Showdown stattinden würde. Aufgrund der verheerenden Überschwemmungen in Spanien kann das Saisonfinale nicht wie geplant in Valencia stattfinden.

Nun wird ein Ersatzort gesucht. Im Gespräch sollen Lusail in Katar, Portimao in Portugal, Jerez im Süden Spaniens und Barcelona im Norden Spaniens sein.