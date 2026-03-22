Marco Bezzecchi setzt seine beeindruckende Siegesserie fort und triumphiert auch beim verkürzten Brasilien-GP in Goiania.

Marco Bezzecchi startete von Rang 2 aus ins Rennen, setzte sich aber schnell an die Spitze und kontrollierte das Geschehen souverän. Der 27-Jährige fuhr saisonübergreifend seinen 4. MotoGP-Sieg in Folge ein. Die Renndistanz wurde aufgrund von Schäden an der Strecke kurzfristig von 31 auf 23 Runden reduziert, doch der Aprilia-Pilot liess sich davon nicht beirren.

Bezzecchi setzte sich schnell an die Spitze und holte sich ohne Probleme den 8. Sieg seiner Karriere. Er gewann mit etwas mehr als 3 Sekunden Vorsprung vor seinem spanischen Teamkollegen Jorge Martin. Dieser kehrte nach 490 Tagen Wartezeit und mehreren Verletzungen wieder auf das Podium zurück.

Legende: Wieder nicht zu schlagen Marco Bezzecchi. Keystone/EPA/Andre Borges

Erstmals seit 2 Jahrzehnten wieder auf dem Ayrton-Senna-Circuit

Im Kampf um Rang 3 hielt der Italiener Fabio Di Giannantonio Marc Marquez erfolgreich auf Distanz. Der spanische Weltmeister, Sieger des Sprintrennens am Samstag, konnte seinen Erfolg nicht wiederholen. In der Meisterschaft führt Bezzecchi mit 56 Punkten. Er liegt 11 Punkte vor Martin.

Das Rennen auf dem Ayrton-Senna-Circuit markierte die Rückkehr der MotoGP nach Brasilien zum ersten Mal seit mehr als zwei Jahrzehnten.

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