Nach 3 GP-Siegen in Folge muss sich der Italiener dem Spanier geschlagen geben. Der Weltmeister geht zu Boden.

Im 4. GP der Saison hat sich Marco Bezzecchi erstmals geschlagen geben müssen. Nach 3 Siegen zum Saisonauftakt – saisonübergreifend sind es sogar 5 – fuhr der Italiener beim GP von Spanien in Jerez auf Rang 2. Der Aprilia-Fahrer musste sich einzig Alex Marquez auf der Ducati geschlagen geben.

Rang 3 ging an Bezzecchis Landsmann Fabio Di Giannantonio (Ducati). Bezzecchi selber bleibt Leader in der MotoGP-Gesamtwertung.

Marc Marquez fliegt ab

Marquez profitierte nicht zuletzt auch von einem Sturz seines Bruders. Für Marc Marquez, der tags zuvor das spektakuläre Sprint-Rennen für sich hatte entscheiden können, endete das Rennen bereits in der 2. Runde. Der amtierende Weltmeister rutschte in einer Kurve weg. Im Kiesbett überschlug sich seine Maschine spektakulär.

Ducati-Pilot Marquez selber blieb unverletzt. Somit muss der Spanier, der von der Pole Position aus ins Rennen gestartet war, weiter auf seinen 1. Podestplatz in dieser Saison in einem Hauptrennen warten.

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