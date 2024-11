Francesco Bagnaia gewinnt das MotoGP-Rennen in Sepang (MAL) vor WM-Leader Jorge Martin.

Damit ist die Entscheidung um den WM-Titel vertagt. Martin führt 24 Punkte vor Bagnaia.

In der Moto3-Klasse fährt Noah Dettwiler auf Rang 18.

Das MotoGP-Rennen erlebte 2 turbulente Starts. Im ersten Versuch gingen mit Brad Binder, Fabio Quartararo und Jack Miller gleich 3 Fahrer zu Boden. Glücklicherweise kam das Trio glimpflich davon, das Rennen musste aber neu gestartet werden.

Beim 2. Versuch ging Francesco Bagnaia in Führung, wurde dann aber in den ersten beiden Runden hart bedrängt von Jorge Martin. In der Folge liess es der Spanier vom Ducati-Kundenteam etwas ruhiger angehen und ging nicht mehr das letzte Risiko ein. Spätestens als Marc Marquez auf Rang 3 liegend stürzte, war klar, dass Martin von hinten keine Gefahr mehr droht.

Ort des Saisonfinales noch offen

So konzentrierte sich der WM-Leader darauf, Platz 2 zu sichern. Ducati-Werksfahrer Bagnaia kam mit 3 Sekunden Vorsprung zu seinem 10. Saisonsieg und verkürzte den Rückstand in der WM-Wertung auf 24 Punkte.

Beim letzten Saisonrennen sind noch 34 Punkte zu vergeben. Noch ist nach der Absage von Valencia nicht klar, wo dieses stattfinden wird.

Dettwiler 18. und Letzter

Gleich 6 Fahrer mussten im Verlaufe des Moto3-Rennens in Sepang die Segel streichen. So rutschte Noah Dettwiler auf Platz 18, was allerdings auch gleichbedeutend mit dem letzten war. Die Top 15 verpasste der Basler, womit er auf den Mitte April in Austin geholten zwei WM-Punkten sitzen bleibt.

Legende: Profitierte von vielen Ausfällen Noah Dettwiler. Keystone/Javier Cebollada

Der Sieg ging wie fast immer in dieser Saison an David Alonso. Der schon längst als Weltmeister feststehende Kolumbianer setzte sich allerdings nur einen Hauch vor dem Japaner Taiyo Furusato durch und feierte den 13. Triumph im 19. Rennen.