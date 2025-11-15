Wie bereits letzte Woche in Portugal entscheidet Alex Marquez auch das Sprintrennen in Spanien für sich.

Legende: Fährt im Sprint allen davon Alex Marquez. Keystone/EPA/Manuel Bruque

Der letzte Sprint der Saison ist zur Beute von Alex Marquez geworden. Der jüngere Bruder des seit Wochen feststehenden Weltmeisters Marc Marquez meisterte die 13 Runden in Valencia am schnellsten und verwies seinen Landsmann Pedro Acosta und Fabio Di Giannantonio (ITA) auf die weiteren Podestplätze.

Für Alex Marquez ist es der dritte Saisonsieg in einem Sprintrennen. Bereits vor einer Woche in Portimao sowie im Mai in Silverstone setzte sich der 29-Jährige durch.

Bezzecchi macht WM-Rang 3 klar

Eine Enttäuschung setzte es für Marco Bezzecchi ab. Der italienische Polesetter musste sich nach einer schwachen Startphase mit Rang 5 begnügen. Dieses Resultat genügte Bezzecchi jedoch, um in der WM-Wertung den 3. Platz hinter Marc und Alex Marquez abzusichern.

MotoGP