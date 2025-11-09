Marco Bezzecchi gewinnt das MotoGP-Rennen in Portugal überlegen vor Alex Marquez und Pedro Acosta.

Weil Francesco Bagnaia abermals ausscheidet, festigt Bezzecchi seinen 3. Platz in der WM-Wertung.

Die WM-Entscheidung in der Moto2 fällt erst am kommenden Wochenende in Valencia.

Marco Bezzecchi nahm das MotoGP-Rennen im portugiesischen Portimao von der Pole Position aus in Angriff. Die Führung im Rennen sollte er während der 25 Runden nicht mehr abgeben. Leider war das Renngeschehen auch um die Plätze 2 und 3 nicht viel spannender: Alex Marquez schob sich dank eines Startfuriosos von Platz 5 auf 2 und verteidigte diesen gegen Pedro Acosta. Acosta, der schon im Sprintrennen am Samstag vornehmlich Marquez hinterherfuhr, darf sich immerhin über einen weiteren Podestplatz freuen.

Bagnaia bringt Rennen wieder nicht zu Ende

Mit ein Grund, weshalb es dem Rennen an der Spitze an Spannung mangelte, war das Ausscheiden Francesco Bagnaias. Der Weltmeister von 2022 und 2023 war als Vierter unterwegs, als er in der 11. Runde stürzte und zum 4. Mal in Serie bei einem GP ausschied. Damit rückt der 3. Rang in der WM-Wertung für Bagnaia in weite Ferne. Sein Rückstand auf Tagessieger Bezzecchi wuchs auf 29 Punkte an.

Bagnaia war das prominenteste Sturzopfer, aber bei weitem nicht das einzige. Bereits in der ersten Runde war das Rennen für Franco Morbidelli zu Ende gewesen. Der Italiener hatte die Ideallinie verlassen und kam beim Versuch, zurückzukehren, zu Fall. Auch Joan Mir und Enea Bastianini schieden aus. Nicolo Bolega, der im Sprintrennen am Samstag sein MotoGP-Debüt gegeben hatte, brachte das Rennen hingegen zu Ende. Der 26-jährige Italiener erreichte das Ziel als 15.

Entscheidung in der Moto2 fällt in Valencia

In der Moto2 wurde die Entscheidung um den Weltmeistertitel vertagt. Kommendes Wochenende findet in Valencia die letzten Rennen in der MotoGP, der Moto2 und Moto3 statt. Während Marc Marquez seinen MotoGP-Weltmeistertitel schon länger auf sicher hat, kann Diogo Moreira seinen in der Moto2 mit 2 Punkten aus eigener Kraft sichern.

MotoGP