Der Italiener feierte beim GP der USA in Austin den 3. Sieg im 3. Saisonrennen. Weil Marco Bezzecchi bereits die letzten zwei Hauptrennen der vergangenen Saison für sich entschieden hat, umfasst seine Erfolgsserie nun bereits 5 Rennen. Damit steigt er in einen illustren Kreis auf.

In der modernen Ära gelang dies lediglich Valentino Rossi (2005/2008) und Marc Marquez (2019). Marquez reihte in der Saison 2014 gar 10 Siege aneinander. Wie Rossi (2002) brachte es der Spanier 2025 auch schon auf deren 7 de suite.

Bezzecchi kann nichts aufhalten

Auf dem texanischen Circuit of The Americas setzte sich Aprilia-Pilot Bezzecchi vor den Spaniern Jorge Martin und Pedro Acosta durch. In der Gesamtwertung zog Bezzecchi wieder an Martin vorbei, der am Vortag den Sprint gewonnen hatte.

Eine heikle Szene hatte der Italiener zu Beginn des Rennens zu überstehen, als er mit Acosta zusammenrasselte. Obwohl Teile seines Motorrads davonflogen, konnte der 27-Jährige nach 20 Runden reüssieren.

Resultate GP Americas