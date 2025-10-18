Beim GP Australien siegt der Italiener im Sprint vor zwei Spaniern. Die Pole Position schnappt sich Fabio Quartararo.

Legende: Sprintsieger vor malerischer Kulisse Marco Bezzecchi. IMAGO / CordonPress

Der Italiener Marco Bezzecchi hat das Sprintrennen der MotoGP in Australien trotz einer Schrecksekunde für sich entschieden. Der 26-Jährige kollidierte auf der Küstenrennstrecke von Phillip Island kurz nach dem Start zur Aufwärmrunde mit einer Möwe. Der Aprilia-Pilot behielt jedoch die Nerven und setzte sich vor den Spaniern Raul Fernandez (Aprilia-Trackhouse) und Pedro Acosta (KTM) durch.

Fabio Quartararo, der zum fünften Mal in dieser Saison von der Pole Position startete, überquerte die Ziellinie auf seiner Yamaha als Siebter. Die in dieser Saison dominierenden Ducatis blieben erneut zurück: Der Italiener Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46), wurde Fünfter vor dem Spanier Alex Marquez (Ducati-Gresini) auf Platz sechs.

Weltmeister Marc Marquez (Ducati) – der den Titel bereits vor drei Wochen in Japan sichergestellt hatte, war wie sein Landsmann, Jorge Martin (Aprilia) aus Verletzungsgründen nicht nach Australien gereist.

Dettwiler weit hinten

In der Moto3 sind die Chancen auf Noah Dettwilers erstes zählbares Ergebnis in dieser Saison erneut klein. Der Solothurner steigt am Sonntag von Startplatz 23 ins Rennen. Die Pole Position ging an den einheimischen Joel Kelso vor Weltmeister José Rueda (ESP).

Motorrad