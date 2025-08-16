Auch Startplatz 4 bringt ihn nicht aus der Ruhe: Der spanische WM-Leader Marc Marquez gewinnt den 13. MotoGP-Sprint der Saison.

Legende: Überquert den Zielstrich einmal mehr als Sieger Marc Marquez. Imago Images/Italy Photo Press

Marc Marquez hat im österreichischen Spielberg im 13. Sprint der Saison den 12. Sieg gefeiert. Einmal mehr gewann der 32-Jährige vor seinem Bruder Alex. Dabei liess sich der überlegene WM-Leader auch nicht vom eher enttäuschenden Qualifying am Morgen aus der Ruhe bringen.

Marquez startete nämlich nur von Platz 4 in den Sprint – und damit aus der 2. Reihe. Schon am Start machte der Saison-Dominator allerdings zwei Plätze gut, nur noch Alex war damit vor ihm klassiert. Fünf Runden vor Schluss schob sich Marc auch an seinem Bruder vorbei. Wenig später überquerte er die Ziellinie abermals als Triumphator.

Bagnaias Sprint zum Vergessen

Während die Marquez-Brüder einmal mehr dominierten, erlebte der Italiener Francesco Bagnaia auf seiner Ducati-Maschine einen desaströsen Nachmittag. Nachdem er sich im Qualifying den 2. Startplatz geholt hatte, durfte er sich durchaus Hoffnungen auf eine gute Platzierung machen. Doch daraus wurde nichts.

Am Start fiel der Weltmeister von 2022 weit zurück. Weil die Hinterräder durchdrehten, rutschte er zur Seite und löste fast einen Massensturz aus. Während des Rennens fiel er nach einem Bremsfehler noch weiter zurück, was ihn schliesslich zur Aufgabe des Sprints veranlasste.

Gleiche Startreihenfolge für den GP

Auch beim Rennen am Sonntag dürfte für Spannung gesorgt sein. Erneut wird der WM-Leader dann von Startplatz 4 ins Rennen gehen, von der Pole Position startet Marco Bezzecchi. Den Grossen Preis von Österreich sehen Sie ab 13:50 Uhr live auf SRF zwei und in der Sport App.

Resultate