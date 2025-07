Marc Marquez hat in Brünn den Sprint beim Grand Prix von Tschechien gewonnen. Der Spanier siegte im zwölften Sprint der Saison zum elften Mal. Der WM-Leader aus Spanien hat somit am Sonntag die Chance, zum fünften Mal in Folge beide Rennen am einem Wochenende zu gewinnen.

Marquez setzte sich nach zehn Runden vor Pedro Acosta (ESP) und Enea Bastianini (ITA) durch. Der 32-Jährige kämpfte während des Rennens allerdings mit dem Luftdruck seiner Reifen und liess zur Regulierung zwischenzeitlich Acosta vorbeiziehen, ehe er sich in der vorletzten Runde wieder an die Spitze setzte. Sein elfter Sprintsieg der Saison stand aufgrund einer Untersuchung zunächst unter Vorbehalt, die Rennleitung sah dann aber keinen Anlass für eine Strafe.

Titelverteidiger Jorge Martin hat sich nach dreimonatiger Zwangspause mit einer durchwachsenen Vorstellung zurückgemeldet. Der Spanier fuhr vom 12. Startplatz auf Rang 11 und verpasste die Punkte.

MotoGP-Pole an Bagnaia

Im Qualifying am Vormittag hatte Marquez noch einen kleinen Rückschlag hinnehmen müssen. Der Spanier rutschte in einer Linkskurve weg, kam beim Sturz aber glimpflich davon. Für die Pole Position reichte es damit nicht. Marquez startet am Sonntag hinter Francesco Bagnaia (ITA) aus der 2. Position. Die erste Startreihe komplettiert der Franzose Fabio Quartararo.

