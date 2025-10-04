Auf der letzten von 13 Runden schlug Marco Bezzecchi (ITA) doch noch zu. Der Qualifying-Sieger vom frühen Morgen, der nach einem völlig verpatzten Start vom 1. auf den 8. (!) Platz zurückgefallen war, schnappte sich auch noch Fermin Aldeguer (ESP) und fuhr den Sprint-Sieg in Indonesien nach Hause.

Hinter Aldeguer holte sich dessen Landsmann Raul Fernandez Rang 3. Damit standen die 3 Fahrer auf dem Podest, die auch von den ersten 3 Plätzen gestartet waren – und das kam nach einem wilden Rennen auf dem Mandalika Circuit doch etwas überraschend. Neben der starken Aufholjagd von Bezzecchi liess nämlich auch Marc Marquez aufhorchen.

Marquez: 9 – 13 – 7

Das Wochenende in Indonesien hatte für den frischgekürten Weltmeister denkbar schlecht begonnen. Im Training am Freitag stürzte der Spanier gleich zwei Mal, im Qualifying am frühen Samstagmorgen Schweizer Zeit musste er mit Startplatz 9 vorliebnehmen – zuvor war er in dieser Saison nie von weiter hinten als Platz 4 in ein Rennen gegangen.

Gleich auf der 1. Runde ging Marquez dann etwas zu übermütig zur Sache, drängte Alex Rins (ESP) ab und wurde dafür mit einer «Long Lap» bestraft. Aufgrund des Umwegs fiel der 32-Jährige auf Platz 13 zurück. Doch Marquez startete ebenfalls eine Aufholjagd und schloss den Sprint immerhin auf Rang 7 ab.

Dettwiler: 22

In der Moto3 gab es eine leichte Aufwärtstendenz für Noah Dettwiler. In den Trainings fuhr der Solothurner passable Runden, im Qualifying reichte es dem KTM-Fahrer dann allerdings nur zu Startplatz 22.