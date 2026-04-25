Marc Marquez hat in der MotoGP-Klasse ein spektakuläres Sprint-Rennen zum Auftakt der Europarennen für sich entschieden. Der Spanier setzte sich in Jerez vor Francesco Bagnaia und Franco Morbidelli durch. Es war das Happy End für Marquez nach einem wilden Auf und Ab. Wie viele andere Fahrer kam er bei auf den letzten 5 Runden stärker werdenden Regenfällen zu Fall. Marquez konnte jedoch wieder aufstehen und sich an die Box retten.

Viele Stürze bei Regen

Nach dem Wechsel auf eine neue Maschine mit Regenreifen blies der 7-fache Weltmeister in der «Königsklasse» zur Aufholjagd. Während sein Bruder Alex Marquez ausschied, musste sich kurz vor Schluss Bagnaia von seinem Ducati-Teamkollegen abfangen lassen. Letztlich souverän fuhr Marquez zu einem kurz zuvor wohl nicht mehr erhofften 17. Sprint-Sieg. WM-Leader Marco Bezzecchi fiel nach Problemen beim Start weit zurück. Nach einem Sturz konnte er das Rennen nicht beenden.

Fast einen Monat nach dem letzten Rennen heulten in der MotoGP wieder die Motoren auf. Der GP von Katar war in Folge des Irankriegs gestrichen worden. Am Sonntag steht in Jerez der GP an. Sie sehen ihn ab 13:50 Uhr live auf SRF zwei. Dort will Bezzecchi seine Serie fortsetzen. Die ersten drei Grossen Preise der Saison in Thailand, Brasilien und in den USA gewann er allesamt.

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