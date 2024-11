Jorge Martin gewinnt den Sprint im malaysischen Sepang und baut den Vorsprung in der WM auf 29 Punkte aus. Widersacher Francesco Bagnaia geht nach einem Sturz leer aus.

MotoGP-Sprint in Malaysia

Auf der dritten von zehn Runden im MotoGP-Sprint in Malaysia unterlief Francesco Bagnaia ein verheerender Fehler im Kampf um den Titel. Der Italiener war auf den Fersen von Leader Jorge Martin und wollte den Spanier unter Druck setzen. Allerdings rutschte er in einer engen Kurve auf dem Circuit in Sepang weg und schied aus.

Titelverteidiger Bagnaia ging im Sprint also leer aus – und musste von der Boxengasse aus zusehen, wie Martin souverän zum Sieg fuhr und sich 12 wertvolle Punkte gutschreiben liess. Damit baute der Spanier seine Führung in der WM-Wertung auf 29 Zähler aus.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Die Rennen der MotoGP und Moto3 (mit Noah Dettwiler) sehen Sie am Sonntag wie folgt bei SRF: Moto3: ab 04:50 Uhr live im Stream

live im Stream MotoGP: ab 07:50 Uhr live auf SRF zwei und im Stream

Martin hat Titel vor Augen

Damit kann sich Martin bereits am Sonntag beim GP erstmals zum Weltmeister krönen. Wenn der 26-Jährige das Rennen gewinnt und Bagnaia nicht Zweiter wird, ist der Titelkampf bereits vor dem abschliessenden Rennwochenende am 17. November entschieden.