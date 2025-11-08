An der Spitze lieferten sich Alex Marquez und Pedro Acosta ein spannendes Duell um den Sieg im Sprintrennen in Portugal. Auf der 7. Runde von 12 überholte Acosta Marquez und machte sich auf zu seinem ersten Sprintsieg der Saison. Marquez schaffte es aber, das Blatt nochmals zu seinen Gunsten zu wenden. Auf der zweitletzten Runde übernahm er die Führung erneut und gab sie nicht mehr her.

Lediglich eine Zehntelsekunde Vorsprung rettete Marquez ins Ziel. Nach dem Sieg in Katalonien feierte er seinen zweiten Triumph bei einem Sprintrennen in dieser Saison. Hinter Marquez und Acosta fuhr Marco Bezzecchi auf den dritten Rang. Hinter den 3 Podestfahrern klaffte eine grosse Lücke: Fabio Quartararo fuhr mit mehr als 4 Sekunden Rückstand über die Ziellinie.

Bulegas missglücktes Debüt

Am Sonntag steht der Grosse Preis von Portugal auf dem Programm. Das Rennen können Sie ab 14:00 Uhr bei SRF verfolgen. Einer, der dann auf einen besseren Rennverlauf hoffen wird als beim Sprintrennen, ist Nicolo Bulega. Der 26-Jährige feierte beim Sprintrennen sein Debüt in der MotoGP, schied aber bereits in der 5. Runde aus.

MotoGP