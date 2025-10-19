Der Spanier holt sich beim GP Australien den ersten MotoGP-Sieg der Karriere. In der Moto3 bleibt Noah Dettwiler punktelos.

Legende: Erstmals zuoberst auf dem MotoGP-Podium Raul Fernandez (vorne). IMAGO / PsnewZ

In seinem 76. Rennen in der MotoGP hat es für Raul Fernandez (Aprilia-Trackhouse) geklappt. Vier Tage vor seinem 25. Geburtstag konnte sich der Spanier erstmals als Sieger eines Moto-GP-Rennens feiern.

Fernandez startete auf Philip Island von Position 4 und setzte sich auf der fünften Runde an die Spitze. Diese Position gab er danach nicht mehr her. Bereits am Samstag war Fernandez im Sprintrennen als 2. auf das Podest gefahren.

Italienisches Duo auf dem Podest

Komplettiert wurde das Podest von zwei Italienern. Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Tea) sicherte sich Platz 2, Marco Bezzecchi (Aprilia), der Sprintsieger vom Samstag, fuhr auf den 3. Platz. Bezzecchi holte sich den Podestplatz trotz einer Strafe in Form einer doppelten «Long Lap», die er während des Rennens absolvieren musste. Pole-Setter Fabio Quartararo (FRA) musste sich auf seiner Yamaha mit Platz 11 begnügen.

Der spanische Weltmeister Marc Marquez (Ducati), der den Titel bereits vor drei Wochen in Japan sichergestellt hatte, war wie sein Landsmann Jorge Martin (Aprilia) aus Verletzungsgründen nicht nach Australien gereist.

Dettwiler weit hinten

In der Moto3 muss Noah Dettwiler weiter auf das erste zählbare Ergebnis in dieser Saison warten. Der Solothurner konnte sich beim Sieg von Weltmeister José Rueda nicht verbessern und fuhr wie schon im Qualifying als 23. ins Ziel. Noch bleiben Dettwiler drei Rennen, um die ersten Punkte der Saison einzufahren.

Motorrad