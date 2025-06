Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Moto3-Pilot Noah Dettwiler macht in Assen im Vergleich zum Qualifying 7 Plätze gut und wird 16.

Der Sieg im von vielen Stürzen geprägten Rennen geht an den Spanier Jose Antonio Rueda.

Ab 13:50 Uhr sehen Sie das Rennen in der MotoGP bei SRF.

Noah Dettwiler hat auch im siebten Anlauf in dieser Saison (bei den ersten drei Rennen musste er aufgrund einer Verletzung aussetzen) die Punkteränge in der Moto3 verpasst. Der Solothurner, der von Platz 23 ins Rennen gegangen war, profitierte zwar von vielen Stürzen der Konkurrenz. Zum dritten Mal in diesem Jahr musste er aber mit dem undankbaren 16. Platz vorliebnehmen.

In der Schlussphase hatten sich die Ereignisse überschlagen: Der Italiener Luca Lunetta stürzte in der Schikane und wurde von der nachfolgenden Maschine überrollt. Unter der roten Flagge wurde das Rennen abgebrochen und die Klassierungen nach 19 von 20 Runden als Endresultat gewertet.

Der Sieg ging an WM-Leader Jose Antonio Rueda, der seinen spanischen Landsmann David Munoz und den Argentinier Valentin Perrone auf die weiteren Podestränge verwies.

Passend zum Thema MotoGP: Sprint in Assen Schon wieder: Marc Marquez siegt vor Bruder Alex

GP Niederlande in Assen