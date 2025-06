Legende: Das Mass aller Dinge in der MotoGP Marc Marquez (r.). imago images/ANP

Marc Marquez feiert in Assen seinen 6. Saisonsieg in der MotoGP. Sein Bruder und erster WM-Verfolger Alex Marquez scheidet aus.

Moto3-Pilot Noah Dettwiler macht im Vergleich zum Qualifying 7 Plätze gut und wird 16.

In der Moto2 bleibt der WM-Kampf spannend.

Marc Marquez (Ducati) hat nach dem Sprint-Sieg vom Samstag beim GP der Niederlande im Hauptrennen nachgedoppelt. Der Spanier, der aus der zweiten Reihe gestartet war, preschte in der 5. Runde am zuvor führenden Teamkollegen Francesco Bagnaia (ITA) vorbei und gab die Führung in der Folge nicht mehr ab. Hinter dem achtfachen Weltmeister fuhren Marco Bezzecchi (ITA) und Bagnaia, der die letzten drei MotoGP-Rennen in Assen allesamt für sich entschieden hatte, ebenfalls auf das Podest.

Alex Marquez bricht sich bei Sturz die Hand

Für Marquez war es im 10. GP bereits der 6. Sieg, der 3. in Serie. Und aufgrund des Ausfalls seines Bruders Alex, der in der 6. Runde nach einem Rencontre mit Pedro Acosta stürzte, ein besonders wertvoller. Er baute mit den 25 zusätzlichen Punkten seine Führung in der WM-Wertung von 43 auf 68 Zähler aus. Mit dem 68. Erfolg in der MotoGP zog er mit Giacomo Agostini gleich. Nur Valentino Rossi (89) hat noch mehr.

Alex Marquez erlitt eine Fraktur an der linken Hand. Damit ist nun auch sein Einsatz beim kommenden Rennen fraglich, in zwei Wochen steigt der GP von Deutschland am Sachsenring.

Dettwiler bei Sturzfestival knapp neben den Punkten

Noah Dettwiler hat auch im siebten Anlauf in dieser Saison (bei den ersten drei Rennen musste er aufgrund einer Verletzung aussetzen) die Punkteränge in der Moto3 verpasst. Der Solothurner, der von Platz 23 ins Rennen gegangen war, profitierte zwar von vielen Stürzen der Konkurrenz. Zum dritten Mal in diesem Jahr musste er aber mit dem undankbaren 16. Platz vorliebnehmen.

In der Schlussphase hatten sich die Ereignisse überschlagen: Der Italiener Luca Lunetta stürzte in der Schikane und wurde von der nachfolgenden Maschine überrollt. Unter der roten Flagge wurde das Rennen abgebrochen und die Klassierungen nach 19 von 20 Runden als Endresultat gewertet.

Der Sieg ging an WM-Leader Jose Antonio Rueda, der seinen spanischen Landsmann David Munoz und den Argentinier Valentin Perrone auf die weiteren Podestränge verwies.

Moto2: Moreira verhindert spanischen Doppelsieg

In der Moto2 bleibt es spannend. Der Brasilianer Diogo Moreira sicherte sich vor den beiden Spaniern Aron Canet und Manuel Gonzalez seinen ersten Saisonsieg. WM-Leader ist weiterhin Gonzalez, der noch 5 Punkte Vorsprung auf Canet aufweist. Moreira folgt auf Rang 3.

GP Niederlande in Assen