Jorge Martin (ESP) gewinnt das MotoGP-Sprintrennen im Rahmen des GP Frankreich.

Marc Marquez (ESP) stürzt nach einem Highsider heftig und fährt einen Nuller ein.

Im Qualifying zum MotoGP-Rennen vom Sonntag sichert sich Francesco Bagnaia (ITA) in Le Mans die Pole.

Jorge Martin (Aprilia) hat zum zweiten Mal in dieser Saison und zum 18 Mal insgesamt ein Sprintrennen gewonnen. Der Spanier legte auf dem Kurs in Le Mans einen ausgezeichneten Start hin und preschte von Rang 8 ganz an die Spitze vor. Diese Position gab Martin im Rennen über 13 Runden nicht mehr preis und fuhr den Sieg nach Hause.

Dahinter sicherte sich Francesco Bagnaia (Ducati) Rang 2, während Martins Teamkollege und WM-Leader Marco Bezzecchi das Podest komplettierte.

Weltmeister Marc Marquez (Ducati) stürzte in der zweitletzten Runde derweil heftig. Nach einem Highsider überschlug es ihn mehrfach. Den Track verliess der Spanier leicht humpelnd. Sein Team gab im Anschluss bekannt, dass Marquez mindestens den GP vom Sonntag und die Rennen vom kommenden Wochenende in Katalonien verpassen wird.

Überraschung in der Frontreihe

Im Qualifying am Vormittag war es Marquez noch besser gelaufen. Nur Teamkollege Bagnaia war im Qualifying schneller. WM-Leader Bezzecchi sicherte sich Rang 3 und wird am Sonntag damit zusammen mit den beiden Ducatis aus der ersten Startreihe losfahren. Für Bagnaia ist es die erste Pole in dieser Saison.

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