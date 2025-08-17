Legende: Der rote Blitz Marc Marquez auf seiner Ducati. Keystone/Erwin Scheriau

Marc Marquez hat einen weiteren grossen Schritt in Richtung seines 7. WM-Titels in der «Königsklasse» gemacht. Der Spanier holte sich beim GP Österreich den 9. Saisonsieg. In der Gesamtwertung liegt er neu 142 Punkte vor seinem Bruder Alex, der nicht über Platz 10 hinauskam.

In der 19. von 28 Runden setzte sich der von Platz 4 aus gestartete Marc Marquez erstmals an die Spitze. Der zuvor führende Marco Bezzecchi konnte zwar umgehend zurückschlagen, eine Runde später war es aber um den Italiener geschehen. Am Ende schaute Platz 3 heraus, knapp hinter Fermin Aldeguer (ESP).

Marc Marquez schloss derweil eine Lücke in seinem illustren Palmarès: Er siegte erstmals in Spielberg – und das ausgerechnet im historischen 1000. Rennen der MotoGP.

Moto3: Dettwiler wieder punktlos

Der Schweizer Moto3-Pilot Noah Dettwiler hat seine ersten WM-Punkte in diesem Jahr auch beim GP Österreich klar verpasst. Der 20-jährige Solothurner, nach einem enttäuschenden Qualifying von Position 25 gestartet, beendete das Rennen auf dem Kurs in Spielberg auf Platz 23.

Zum Sieger kürte sich der Spanier Angel Piqueras. WM-Leader José Antonio Rueda kam auf Rang 5. Maximo Quiles (ESP) und Pole-Setter Valentin Perrone (ARG) verschenkten durch eine Berührung in der zweitletzten Runde ihre Chancen auf einen Sieg.

Übersicht Resultate