Nach der vierwöchigen Sommerpause steht am Wochenende in Spielberg der 13. Lauf der Motorrad-Saison auf dem Programm.

Legende: Strebt in Österreich die ersten Punkte der Saison an Noah Dettwiler. Waldemar Da Rin/freshfocus

Der einzige Schweizer Stammfahrer in der Motorrad-WM, Noah Dettwiler, verbindet mit dem Red-Bull-Ring spezielle Erinnerungen: Hier bestritt er im August 2023 als Wildcard-Fahrer zum ersten Mal auf der ganz grossen Bühne ein Rennen. «Ich freue mich auf Österreich, wo die Strecke für mich etwas ganz Besonderes ist und ich schöne Erinnerungen habe», schreibt der Moto3-Fahrer in einem Statement.

TV-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Die Rennen beim GP Österreich in Spielberg können Sie am Samstag und Sonntag jeweils live auf SRF zwei mitverfolgen: Samstag, 14:50 Uhr: MotoGP, Sprint

Sonntag, 10:50 Uhr: Moto3, Rennen

Sonntag, 13:50 Uhr: MotoGP, Rennen

Tests statt lange Ferien

Ob es für Dettwiler zum 2. Mal in seiner Karriere nach Rang 14 beim GP of the Americas 2024 in Austin zu Punkten reicht, steht trotzdem in den Sternen. Zwar zeigte der Solothurner beim GP von Tschechien vor der Sommerpause insbesondere im Qualifying gute Leistungen und verdiente sich Startplatz 15; im Rennen ging er danach leer aus.

Dettwiler kürzte sich die Sommerpause nach dem GP von Brünn gleich selber und testete 2 Tage nach dem Rennen noch einmal. «Dies war für uns sehr wichtig, da wir wertvolle Informationen sammeln und uns gut auf das Rennen in Spielberg vorbereiten konnten», blickt Dettwiler zuversichtlich voraus.

Legende: Familiensache Bei Dettwilers WM-Debüt 2023 an seiner Seite: Berater und SRF-Experte Tom Lüthi sowie Schwester Noëlle – Lüthis heutige Partnerin. Reinhold Trescher/freshfocus

Moto3