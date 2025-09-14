Legende: Holte seinen 11. GP-Sieg in dieser Saison Marc Marquez. imago images/CTK Photo

Marc Marquez setzt sich beim GP von San Marino in der MotoGP durch. Schon in zwei Wochen in Japan könnte er Weltmeister werden.

Moto3-Pilot Noah Dettwiler muss sich mit Platz 19 begnügen. Den Sieg holt sich WM-Leader Jose Antonio Rueda, der im Finale knapp die Nase vorn hat.

Marc Marquez hat nach seinem Sturz im Sprint vom Samstag beim GP von San Marino in Misano im Hauptrennen zurückgeschlagen. Der Spanier siegte vor Pole-Setter und Sprint-Sieger Marco Bezzecchi (ITA) und machte einen weiteren grossen Schritt Richtung 7. WM-Titel in der «Königsklasse». Bereits in zwei Wochen in Japan könnte dieser Tatsache werden. Insgesamt sind noch 6 Rennwochenenden ausstehend.

Dritter wurde in Misano Alex Marquez, dessen Rückstand auf seinen Bruder neu 182 Punkte beträgt.

Dettwiler verpasst Punkte erneut

Noah Dettwiler hat in der Moto3-WM auch im 16. GP der Saison nicht punkten können. Der 20-Jährige fuhr auf Rang 19. Die Hypothek aus dem Qualifying (26. Startplatz) erwies sich als zu gross. Der Solothurner arbeitete sich zwar nach vorne, auf die Punkteränge fehlten am Schluss aber 14 Sekunden.

Der Sieg ging an Jose Antonio Rueda, der seine WM-Führung ausbaute. Der Spanier setzte sich auf der Zielgeraden knapp vor seinen Landsleuten Maximo Quiles und Adrian Fernandez durch.

Resultate