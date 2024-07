Dettwiler nach Sturz nur 23. – Alonso dominiert in Moto3 weiter

Motorrad-WM in Deutschland

Noah Dettwiler klassiert sich beim Moto3-Rennen auf dem Sachsenring auf dem 23. Rang.

Der Sieg geht an Saison-Dominator David Alonso. Pole-Setter Collin Veijer stürzt früh.

Der Grosse Preis in der Königsklasse steigt um 13:50 Uhr. Sie können das Rennen hier live verfolgen.

Noah Dettwiler bezahlt in seiner Premieren-Saison in der Moto3-Klasse nach wie vor Lehrgeld. Der 19-jährige Solothurner kam im 9. WM-Lauf nicht über den 23. Platz hinaus.

Dettwiler, als 22. ins Rennen gestartet, konnte sich zu Beginn etwas nach vorne kämpfen, lag zwischenzeitlich an 16. Position. In der 14. Runde (von insgesamt 23) unterlief dem Schweizer jedoch ein Fahrfehler, was ihn ans Ende des Klassements zurückspülte.

Bitter gestaltete sich der GP auch für Collin Veijer. Der niederländische Pole-Setter verlor in der 2. Runde – und in Führung liegend – die Kontrolle über seine Maschine und hatte im Kampf um den Sieg nichts mehr zu melden (18.). Diesen holte sich David Alonso (ESP), der damit seinen Vorsprung im Gesamtklassement weiter ausbaut.

So geht's weiter

Der Motorrad-Tross begibt sich in die Sommerpause. Das nächste Renn-Wochenende steigt am 8. August in Grossbritannien.