Nach seinem schweren Unfall in Malaysia verzichtet Noah Dettwiler auf einen ihm zugesicherten Platz in der Moto3-WM.

Legende: Wird sobald nicht wieder auf einem Motorrad zu sehen sein Der verunfallte Noah Dettwiler. Imago/Presse Sports

Er mache grosse Fortschritte in der Rehabilitation, schreibt Noah Dettwiler am Donnerstag auf Instagram. Der 20-Jährige war Ende Oktober in einen fürchterlichen Crash verwickelt gewesen.

«Vor dem Unfall hatte ich mich sehr darauf gefreut, in der nächsten Saison in der Moto3-Weltmeisterschaft mit dem Rennteam SIC58 von Paolo Simoncelli anzutreten», so Dettwiler. Der italienische Rennstall hatte dem Schweizer auch nach seinem Unfall einen Platz zugesichert. Doch diesen kann Dettwiler aktuell nicht annehmen.

«Leider ist noch nicht klar, wann ich wieder vollständig genesen sein werde. Es wäre deshalb nicht richtig, auf eine so wichtige Reise zu gehen ohne ausreichende Gewissheit», schreibt der Moto3-Pilot weiter. Sein Ziel bleibe aber die Rückkehr in den Rennsport. «Denn das ist meine Leidenschaft, mein Leben.»