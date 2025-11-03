Nach 3 Jahren in der Superbike-WM nimmt Dominique Aegerter die kommende Saison eine Stufe tiefer in Angriff.

Legende: Greift eine Stufe tiefer an Dominique Aegerter zvg

Für Dominique Aegerter ist es eine Rückkehr: 2021 und 2022 fuhr der Berner bereits in der Supersport-WM – und dies mit beachtlichem Erfolg: Bei 44 Starts gewann er 27 Rennen und wurde zweimal Weltmeister.

Damals für Yamaha unterwegs, unterschrieb Aegerter nun bei Kawasaki. Der 35-Jährige wird zusammen mit dem 11 Jahre jüngeren Spanier Jeremy Alcoba das Fahrerduo bilden. Der Vertrag gilt für 1 Jahr mit einer leistungsabhängigen Option für ein weiteres.

Rückkehr an die Spitze angepeilt

Aegerter war zuletzt 3 Saisons in der Superbike-WM aktiv, konnte dort aber nicht an die Erfolge aus der Supersport-WM anknüpfen. Nun hofft er, eine Stufe tiefer wieder um die Spitzenplätze mitfahren zu können.

«Ich freue mich sehr, Teil des Kawasaki WorldSSP Teams zu sein. (...) Mir war sofort klar, dass es die richtige Wahl ist, denn sie teilen denselben Ehrgeiz wie ich – Kawasaki wieder an die Spitze zu bringen», liess sich Aegerter in einer Medienmitteilung zitieren.

Die ersten Testfahrten mit der neuen Maschine wird der Rohrbacher Ende November in Jerez (ESP) absolvieren.