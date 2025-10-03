Das Rennwochenende in Indonesien hat für den frischgebackenen MotoGP-Champion Marc Marquez ziemlich harzig begonnen.

Legende: In Lombok noch nicht sicher im Sattel Marc Marquez. Keystone/EPA/Adi Weda

Wenige Tage nach seiner Krönung plagen MotoGP-Weltmeister Marc Marquez ungewohnte Probleme. Beim Grossen Preis von Indonesien stürzte der Spanier im Training am Freitag gleich zweimal und verpasste erstmals in dieser Saison den direkten Einzug ins Qualifying 2. Damit muss der frischgebackene Champion am Samstag (04:50 Uhr Schweizer Zeit) den Umweg über das Q1 nehmen.

Klappt es trotzdem mit Sieg Nummer 100?

Marquez wurde direkt hinter seinem jüngeren Bruder Alex, der in der Trainingssession ebenfalls stürzte, Elfter – 0,068 Sekunden fehlten zum direkten Weiterkommen (Top 10). Auch Marquez' Teamkollege Francesco Bagnaia lief es auf dem Mandalika Circuit zum Auftakt bescheiden. Er wurde nur 17. und verpasste den Sprung in Q2 ebenfalls. Ein solches Scheitern hatte es im Ducati-Werksteam zuletzt in Valencia 2023 gegeben.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie den GP Indonesien auf der Insel Lombok am Wochenende im kommentierten Livestream: Samstag, 08:50 Uhr: Sprintrennen

Sonntag, 05:50 Uhr: Moto3-Rennen

Sonntag, 08:50 Uhr: MotoGP-Rennen

Marquez hatte am vergangenen Sonntag im japanischen Motegi seinen 7. MotoGP- und insgesamt 9. WM-Titel geholt. Als nächste Marke peilt der 32-Jährige seinen 100. GP-Sieg an.

Die grosse Mehrheit seiner Erfolge, 73 an der Zahl, hat der Spanier in der MotoGP-Klasse herausgefahren, die übrigen in der Moto3 und Moto2. Um die 100 aber bereits in Indonesien zu knacken, wird der Weltmeister bei seinem ungewohnten Umweg über das Q1 eine Schippe drauflegen müssen.