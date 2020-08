Erster Sieg in der Königsklasse für Miguel Oliveira

Miguel Oliveira gewinnt im österreichischen Spielberg ein spannendes Rennen auf der Zielgeraden.

Weil Maverick Viñales 12 Runden vor Schluss vom Motorrad springen muss, wird das Rennen wie schon vor einer Woche kurzzeitig unterbrochen.

Im Moto2-Rennen schafft Tom Lüthi mit Rang 5 das beste Resultat dieser Saison.

Brennendes Motorrad

Wie vor einer Woche musste im österreichischen Spielberg das MotoGP-Rennen von der Rennleitung abgebrochen werden. Grund war ein Brems-Problem bei der Yamaha von Maverick Viñales 12 Runden vor Schluss. Der Spanier musste bei einem Tempo von 230 km/h von seiner Maschine abspringen, die daraufhin in die Streckenbegrenzung raste und in Flammen aufging. Viñales blieb unverletzt.

Zum Zeitpunkt des Abbruchs lag der Spanier Joan Mir klar vor dem Japaner Takaaki Nakagami und dem Australier Jack Miller.

Entscheidung in der letzten Kurve

Nach Wiederaufnahme übernahm Miller die Spitze des Rennens. 5 Runden vor Schluss gelang dann aber Pole-Setter Pol Espargaro ein riskantes Überholmanöver, dank dem er die Führung übernehmen konnte. Bis kurz vor Schluss sah alles nach dem ersten Sieg für Espargaro aus.

Doch in der letzten Kurve profitierte Miguel Oliveira von einem Rad-an-Rad-Duell der Führenden Miller und Espargaro. Die beiden berührten sich und kamen so von der Ideallinie ab. Oliveira war der lachende Dritte, während der Australier und der Spanier mit den Plätzen 2 und 3 vorlieb nehmen mussten. Der 25-jährige Oliveira aus Lissabon ist der erste MotoGP-Sieger aus Portugal.

Weiter geht es am 13. September

Für den Motorrad-Tross steht nun eine dreiwöchige Pause an. Am 13. September wird die Saison dann mit den Rennen in San Marino fortgesetzt.