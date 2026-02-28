Pedro Acosta gewinnt beim Saisonauftakt in die MotoGP-WM im thailändischen Buriram einen spektakulären Sprint.

Weltmeister Marc Marquez muss seinen spanischen Landsmann auf der Schlussrunde nach einem Jury-Entscheid vorbeiziehen lassen.

Pole-Setter Marco Bezzecchi rutscht nach 2 Runden in einer Kurve weg und verpasst die Punkte.

Die Rennkommissare haben ein wildes 1. Saisonrennen in der MotoGP-WM entschieden. Nach einem engen Duell um Platz 1 im Sprint von Buriram zwischen Marc Marquez und Pedro Acosta musste Marquez seinem Landsmann auf den letzten Metern den Sieg überlassen. Der Weltmeister hatte seinen Kontrahenten zuvor bei einem Überholmanöver mit einer Berührung von der Strecke abgebracht.

So jubelte am Ende der überraschte Acosta über seinen 1. Sieg in der «Königsklasse». Der jüngste Weltmeister der Klassen Moto3 und Moto2 führt damit auch erstmals das Klassement der MotoGP-WM an – mindestens für eine Nacht. Hinter Acosta und Marquez machte Raul Fernandez den spanischen Dreifachsieg perfekt.

Bezzecchi mit 3 Stürzen

Bereits der Start ins Rennen war spektakulär verlaufen. Pole-Setter Marco Bezzecchi, der am Samstag schon im Training und im Qualifying zu Fall gekommen war, verlor die Führung nach der ersten Kurve an Marquez. Nach einem spannenden Zweikampf mit dem 7-fachen Weltmeister in den ersten Minuten eroberte sich der Italiener die Spitzenposition zurück, rutschte dann aber in einer Kurve erneut weg und schied aus.

So geht's weiter

Nach den ersten vergebenen WM-Punkten folgt am Sonntag der Grand Prix von Thailand. Ab 8:50 Uhr sehen Sie das Rennen live auf SRF zwei oder im Stream.

MotoGP-WM