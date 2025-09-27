Francesco Bagnaia hat beim GP von Japan in Motegi seinen 1. Saisonerfolg gefeiert. Der Italiener gewann das Sprintrennen am Samstag überlegen und distanzierte die Konkurrenz klar. Der Ducati-Werksfahrer war von der Pole Position gestartet und fuhr einen Start-Ziel-Sieg ein.
Unmittelbar vor Pedro Acosta (ESP) klassierte sich der spanische WM-Leader Marc Marquez auf Rang 2, der am Sonntag seinen 7. Triumph in der Gesamtwertung klarmachen könnte. Wenn sein Bruder Alex Marquez nicht mindestens 7 Punkte gutmacht, ist Marc Marquez der WM-Titel 5 Rennen vor Schluss nicht mehr zu nehmen.
Live-Hinweise
Wer beim GP Japan die beiden Rennen in der Moto3 und MotoGP verfolgen will, muss (Schweizer Zeit) früh aus den Federn. Wir zeigen Ihnen die Entscheidungen wie folgt live:
- Moto 3 um 03:50 Uhr – im kommentierten SRF-Livestream
- Moto GP um 06:50 Uhr – live auf SRF zwei
Der ältere der Marquez-Brüder hatte zuletzt 2019 die Overall-Wertung für sich entschieden. Mit Titel Nummer 7 in der «Königsklasse» würde Marc Marquez, der in dieser Saison 14 von 17 Sprintrennen gewonnen hat, mit Valentino Rossi (ITA) gleichziehen.
In der Motegi-Startkurve kamen Marco Bezzecchi (ITA) und Jorge Martin (ESP) in Runde 1 zu Fall. Wie erste Untersuchungen ergaben, brach sich Martin bei seinem Sturz das Schlüsselbein.