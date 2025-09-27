Francesco Bagnaia gewinnt in der MotoGP den Sprint beim GP von Japan. Marc Marquez steht vor dem WM-Triumph.

Francesco Bagnaia hat beim GP von Japan in Motegi seinen 1. Saisonerfolg gefeiert. Der Italiener gewann das Sprintrennen am Samstag überlegen und distanzierte die Konkurrenz klar. Der Ducati-Werksfahrer war von der Pole Position gestartet und fuhr einen Start-Ziel-Sieg ein.

Unmittelbar vor Pedro Acosta (ESP) klassierte sich der spanische WM-Leader Marc Marquez auf Rang 2, der am Sonntag seinen 7. Triumph in der Gesamtwertung klarmachen könnte. Wenn sein Bruder Alex Marquez nicht mindestens 7 Punkte gutmacht, ist Marc Marquez der WM-Titel 5 Rennen vor Schluss nicht mehr zu nehmen.

Der ältere der Marquez-Brüder hatte zuletzt 2019 die Overall-Wertung für sich entschieden. Mit Titel Nummer 7 in der «Königsklasse» würde Marc Marquez, der in dieser Saison 14 von 17 Sprintrennen gewonnen hat, mit Valentino Rossi (ITA) gleichziehen.

In der Motegi-Startkurve kamen Marco Bezzecchi (ITA) und Jorge Martin (ESP) in Runde 1 zu Fall. Wie erste Untersuchungen ergaben, brach sich Martin bei seinem Sturz das Schlüsselbein.

